F1 GP Australia 2023, Sainz: “Siamo tutti vicini, difficile dire chi sarà davanti”

Carlos Sainz ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 dopo le qualifiche del GP d’Australia 2023, concluse al quinto posto: “Mi auguro che il lato pulito della griglia mi dia un po’ di vantaggio, anche se poi sarò all’esterno per la prima curva e non sarà facile. Siamo tutti molto vicini, è difficile dire chi sarà davanti“. Lo spagnolo della Ferrari ha poi elogiato la Mercedes: “È sempre lì ed è più veloce di quanto si pensi, anche in gara. Oggi forse hanno fatto un giro migliore rispetto a quello che fanno normalmente. A Gedda avevano un buon ritmo e noi non siamo riusciti a tenere il loro passo. Possono avere un pacchetto valido a disposizione, ma non sono veloci come la Red Bull“.