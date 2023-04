Complicato sabato di qualifiche per Charles Leclerc, solo settimo sul tracciato dell’Albert Park e costretto a partire dalla quarta fila nel GP d’Australia 2023 di F1. Emblematico il team radio del monegasco, che ha detto: “Run di m***a. Nessun giro di preparazione, la pioggia non c’è. Grazie mille a Carlos per il rimorchio. Ho un po’ di velocità lì. Sempre bello“.