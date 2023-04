F1, GP Australia 2023 replica gara in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla

Il GP di Australia 2023 a Melbourne di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8. Ecco allora di seguito tutte le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita dell’attesissima terza gara stagionale. In Oceania ben nove ore avanti di fuso orario, per questo motivo bisognerà alzarsi molto presto in Italia per seguire la gara, per la precisione alle ore 07. Chi non dovesse riuscire a seguire l’appuntamento in diretta, potrà recuperarlo con la differita fornita dalla replica proposta da TV8, il canale in chiaro di Sky. La diretta in pay prenderà il via alle ore 07 di domenica 2 aprile e alle ore 15 verrà mandata in onda la differita in replica sul canale 8 del telecomando in chiaro. Sportface.it invece vi proporrà la diretta scritta in tempo reale.

Domenica 2 aprile 2023

ore 07 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle 15)