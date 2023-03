F1, GP Arabia Saudita 2023: sostituito il cambio della Red Bull di Verstappen prima delle qualifiche

Dopo le prove libere del venerdì in Arabia Saudita la Red Bull ha deciso di sostituire il cambio della monoposto di Max Verstappen, in vista delle qualifiche di questo pomeriggio. Già durante il GP del Bahrain il pilota olandese infatti aveva segnalato dei problemi, così la scuderia ha deciso di non rischiare e procedere con la sostituzione. Nessuna penalità poi per Verstappen, vista la possibilità di utilizzare quattro gearbox per l’intera stagione 2023.