Brescia, contestazione dopo la sconfitta con il Genoa: tifosi in tribuna alla ricerca di Cellino

Continua la crisi del Brescia. Nonostante il quarto cambio di allenatore la squadra è costantemente nelle zone basse di classifica e oggi, dopo la sconfitta per 3-0 in casa contro il Genoa, è esplosa la contestazione dei tifosi. Secondo quanto riporta bresciaingol.com alcuni tifosi sono entrati da uno dei varchi di uscita della Tribuna e sono saliti sugli spalti alla ricerca del presidente Cellino, fuggito negli spogliatoi. Situazione molto complicata in casa Brescia, che ora deve tentare di risalire dall’ultimo posto in classifica condiviso con la Spal.