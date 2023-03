Monza-Cremonese 1-1, Ballardini: “Nella ripresa siamo stati più aggressivi. Ciofani? E’ un esempio”

Il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, al termine della sfida della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023 pareggiata 1-1 contro il Monza, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Nel primo tempo meglio gli avversari, noi non siamo stati bravi nelle chiusure e nel gioco. Nella ripresa siamo stati più aggressivi e determinati, disputando una buona partita. Abbiamo avuto un atteggiamento diverso e maggiore voglia di aggredire i rivali. Forse i giocatori che abbiamo messo nel primo tempo non sono stati così bravi come ci aspettavamo. Ciofani? E’ un esempio ogni giorno, in ogni allenamento. Lavora come se fosse un ragazzino di diciotto anni, questo è il risultato dell’amore che mette in ciò che fa. La squadra è serie e si allena bene, è molto importante l’atteggiamento che abbiamo avuto nel secondo tempo. Bisogna essere chiari e giocare con semplicità”.