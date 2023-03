F1 GP Arabia Saudita 2023, incidente Stroll e safety car folle: Verstappen supera le Ferrari

Decisione scellerata da parte dei commissari di gara del Gran Premio di Arabia Saudita 2023 di F1, quando Stroll al diciottesimo giro accosta la macchina e la ferma in una via di fuga per un guasto, in un punto assolutamente sicuro, con l’inserimento della Safety Car assolutamente ingiustificato. La Ferrari, sia con Sainz che con Leclerc, aveva già fatto poco prima il pit stop, Perez e Verstappen no e così ne approfittano clamorosamente. Perez resta primo, Verstappen balza quarto e supera le due vetture del Cavallino in questo modo.