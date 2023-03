Nuovo stadio Milan, catena umana di tremila persone all’Ippodromo: “Giù le mani da La Maura”

Nella giornata odierna oltre tremila persone hanno formato una catena umana intorno all‘Ippodromo Snai La Maura di Milano per ‘proteggerlo’ dalla possibilità che sull’area vicino a San Siro venga fatto il nuovo stadio, come invece vorrebbe il Milan. Sul posto è comparso uno striscione con una chiara didascalia: “Giù le mani da La Maura, no cemento al parco Sud”.

Il capogruppo di Europa Verde in Consiglio Comunale Carlo Monguzzi si è detto felice di aver radunato il doppio delle persone stimate: “Non ci aspettavamo così tanta gente. Il messaggio è chiaro e va direttamente al sindaco: non si mette cemento sulle aree verdi. A noi non interessa di vedere il progetto del Milan, qualunque esso sia. Può essere il più bello del mondo ma non si costruisce sul verde. Adesso vediamo l’effetto che fa: tremila persone che dicono no sono una enormità”.