F1 GP Abu Dhabi, Wolff: “Le aspettative erano più alte”

Le qualifiche del GP di Abu Dhabi non sono andate come sperato per la Mercedes, con Russell che partirà dalla quarta posizione e Hamilton addirittura dall’undicesima. A confermare il basso rendimento è lo stesso team principal della casa inglese Toto Wolff, che ha commentato così il risultato: “Abbiamo dominato ancora nella terza sessione di prove libere, ma non siamo riusciti a farcela in qualifica. Probabilmente non potevamo meglio, ma le aspettative erano più alte. Sono stanco di dover trovare spiegazioni sul perché non è andata bene“. Su Hamilton, il direttore austriaco è stato lapidario: “A differenza di George, semplicemente non ha avuto grip per tutto il giorno“. Wolff si è poi detto sollevato che la stagione si stia concludendo: “Sono felice che questa sia stata l’ultima sessione di qualifiche della stagione e che torneremo l’anno prossimo con una nuova vettura“.