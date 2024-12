La Fiorentina batte 1-0 il Cagliari e centra l’ottava vittoria consecutiva in Serie A. Eguagliato il suo storico record di successi di fila nella massima serie, che risaliva al campionato 1959/1960, precisamente tra febbraio e aprile 1960. Il gol di Cataldi, con esultanza dedicata all’amico e compagno di squadra Edoardo Bove, mette in fila l’ottava vittoria. Striscia che è partita da Fiorentina-Milan del 6 ottobre. Poi Lecce (6-0), Roma (5-1), Genoa (1-0), Torino (1-0), Verona (3-1), Como (2-0) e, infine, quella di oggi con il Cagliari. Ora c’è il Bologna il 15 dicembre per tentare di superare il record.