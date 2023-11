F1 GP Abu Dhabi, Toto Wolff: “Non ero stressato per i costruttori, è una lotta per il secondo posto”

Toto Wolff ha commentato il secondo posto dei costruttori ottenuto dalla Mercedes nell’ultimo appuntamento del Mondiale F1 2023 ad Abu Dhabi: “Non ero stressato per la classifica costruttori, era una lotta alla seconda posizione. L’unica volta in cui sono stato stressato era due anni fa sempre qui nel 2021. E’ positivo per noi essere arrivati secondi, ma non siamo mai stati in lotta per la prima posizione”.