Genoa, Malinovskyi: “Peccato per la sconfitta, ora pensiamo all’Empoli”

“La sconfitta di oggi è un peccato. Abbiamo creato buone occasioni da rete ma senza riuscire a concretizzarle in gol. Dobbiamo lavorare per migliorarci perché abbiamo dato tutto mostrando un grande atteggiamento“. Così Ruslan Malinovskyi, intervistato dai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta del suo Genoa contro il Frosinone. “Quello segnato oggi è un bel gol ma in termini di punti non è valso a nulla. Io sto dando il massimo per poter diventare un calciatore importante per questa squadra. Adesso però dobbiamo solo pensare alla prossima gara con l’Empoli“.