Empoli-Sassuolo 3-4, Dionisi: “Bella iniezione di fiducia, ma c’è tanto da lavorare”

“Una vittoria che è una bella iniezione di fiducia soprattutto per il modo in cui è arrivata, ma se per vincere fuori casa dobbiamo fare quattro gol vuol dire che c’è ancora molto da lavorare”. Alessio Dionisi è molto chiaro nella sua intervista post Empoli-Sassuolo, con i suoi che hanno vinto 4-3 fuori casa. “Cosa ho detto a Berardi a fine partita? Che ero contento che fosse tornato al gol su azione, è un giocatore importante per noi, sente il peso delle partite e la responsabilità della squadra, e lo sanno anche gli avversari, non è semplice per lui sapendo che tante attenzioni degli avversari sono su di lui”, ha concluso.