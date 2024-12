Le formazioni ufficiali di Venezia-Como, partita valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. Al ‘Penzo’ si affrontano l’ultima e la terzultima della classe, entrambe alla disperata ricerca di punti per avvicinare l’obiettivo salvezza. I lagunari sono reduci da quattro sconfitte di fila, ma neppure i ragazzi di Fabregas se la passano bene, tanto che non vincono da ben otto gare. Chi avrà la meglio? Ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA-COMO

VENEZIA: Stankovic, Altare, Svoboda, Idzes, Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano, Pohjanpalo, Oristanio

COMO: Reina, Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala, Engelhardt, Da Cunha, Strefezza, Paz, Da Cunha, Belotti