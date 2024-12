Jannik Sinner sventola la bandiera a scacchi al GP di Abu Dhabi 2024 di F1 e sancisce così la vittoria di Lando Norris di questa gara, del suo secondo posto nella classifica piloti, con Charles Leclerc che resta terzo, e soprattutto del Mondiale costruttori per la McLaren, con la Ferrari che si arrende per appena 14 punti. Il tennista numero uno al mondo è dunque il testimonial negli Emirati Arabi Uniti per decretare la conclusione del Mondiale 2024 del Circus.