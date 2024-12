“Vediamo come va con Carlos. Speriamo di aver fatto i progressi che ci aspettiamo in qualifica, ma mi aspetto una McLaren molto forte in Q3. Comunque sia, spero di sbagliarmi e non voglio minimizzare il mio errore. Ho fatto track limits, partiremo ultimi anziché tredicesimi, sono sette posizioni in più da recuperare. Sono sempre fiducioso però, ci crederò fino alla fine“. Così Charles Leclerc dopo l’eliminazione in Q2 nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. “Sicuramente era già un colpo duro la penalità, oggi ne è arrivato un altro. Spero di rifarmi domani“, conclude.