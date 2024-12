Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. La pole position è stata conquistata da Lando Norris, che partirà con Oscar Piastri al suo fianco. Terzo posto per Carlos Sainz, con un inaspettato Nico Hulkenberg in quarta. Difficoltà invece per Charles Leclerc e Lewis Hamilton, relegati al fondo della griglia di partenza.

Norris: 10

Pole position per Lando Norris, che nel corso dell’ultimo giro riesce ad avere la meglio su Oscar Piastri. Prestazione positiva dell’inglese, che si è dimostrato in forma per tutto il fine settimana. McLaren si proietta ora verso domani, nella speranza di portare a casa l’ambito titolo.

Piastri: 9.5

Ottimo lavoro per Oscar Piastri, che termina alle spalle solo del compagno di squadra. La McLaren mette in cassaforte un’importante prima fila e si prepara con fiducia ad affrontare una domenica che potrebbe consegnare al team il Mondiale Costruttori.

Sainz: 8/9

Carlos Sainz è il migliore dei piloti Ferrari, in terza posizione. Lo spagnolo perde la possibilità di trovare la prima fila all’ultima curva, quando è costretto ad una correzione per non perdere la vettura. Domani, il numero 55 cercherà di superare le McLaren per mantenere vivo il sogno Mondiale.

Hulkenberg: 9

Prestazione da sogno per Nico Hulkenberg, che chiude in quarta posizione. Un risultato insperato per la Haas, in lotta per la conquista della sesta posizione nel Costruttori. Il team americano si è dimostrato molto veloce sulla pista di Yas Marina e non ha deluso le aspettative delle prove libere.

Leclerc: 6

Charles Leclerc termina le qualifiche con il Q2. Il monegasco sigla il miglior tempo, ma per pochi centimetri supera i track limits e precipita in tredicesima posizione. Considerando la penalità di dieci posizioni, il numero 16 scatterà dall’ultima piazza.

Hamilton: 5

Lewis Hamilton finisce nel peggiore dei modi le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. L’inglese fatica nel corso del Q1 e durante il suo ultimo tentativo viene ostacolato da un paletto, L’oggetto si incastra nel fondo della Mercedes, rendendo nulle le possibilità di passare il taglio.