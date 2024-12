La diretta testuale delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. L’ultimo fine settimana del calendario di F1 entra nel vivo con la caccia alla pole position. Lo sguardo di tutti è puntata su McLaren e Ferrari, team impegnati nella lotta per il Mondiale Costruttori. La squadra di Maranello deve però fare i conti con la penalità di dieci posizioni ricevuta da Charles Leclerc dopo la sostituzione delle batterie. La situazione mette Ferrari in una posizione complessa, con McLaren ritenuta favorita. Penalità anche per le due Williams, con Colapinto e Albon penalizzati di cinque posizioni ciascuno. L’appuntamento per le qualifiche è alle 15:00 di sabato 7 dicembre. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi in tempo reale lungo tutta la sessione, senza farvi perdere nemmeno un attimo di quanto avviene in pista!

POLE POSITION DI LANDO NORRIS, SECONDO OSCAR PIASTRI! E’ TERZO SAINZ. BENE HULKENBERG, QUARTO

16:04 – Arriva Piastri, primo. Seconda piazza per Sainz, ma manca ancora Norris

16:03 – Ultimi tentativi per tutti, pole provvisoria per Hulkenberg in 1:22.886

15:59 – Viene rimesso il tempo di Piastri, torna terzo

15:56 – Tempo di Piastri cancellato, Sainz sale in terza posizione

15:55 – Che salvataggio di Verstappen! Primo in 1:22.945

15:53 – Via al Q3!

ELIMINATI IN Q2 – Tsunoda, Lawson, Stroll, Leclerc, Magnussen

15:44 – Attimi concitati in pista, tempo di Leclerc cancellato!

15:41 – Verstappen si toglie il casco e rimane ai box

15:39 – Tutti di nuovo in pista per un nuovo tentativo

15:36 – Piastri si mette alle spalle del compagno di squadra in seconda posizione. Le Ferrari sono quinta e decima

15:34 – Seconda posizione per Norris con gomma usata

15:34 – Hulkenberg alle spalle di Verstappen, poi Sainz lo supera

15:33 – Il primo giro lanciato è di Verstappen in 1:22.998

15:32 – Hulkenberg sarà investigato dopo la sessione per non aver rispettato le indicazioni del direttore di gara

15:29 – VIA AL Q2! Alcuni minuti di ritardo per ripulire la pista dai detriti

ELIMINATI IN Q1 – Albon, Zhou, Hamilton, Colapinto, Doohan. L’inglese ha un paletto incastrato sotto la macchina

15:19 – Sventola la bandiera a scacchi, arrivano gli ultimi giri

15:18 – Botta segna il miglior tempo. Sarà molto tirata per tutti

15:15 – Tutti in pista per l’ultimo tentativo. Intanto il tempo di Perez cancellato viene ridato. Il messicano è terzo

15.13 – Cinque minuti al termine del Q1. Al momento gli eliminati sono Doohan, Lawson, Albon, Perez e Colapinto. Gli ultimi due non hanno ancora un tempo valido

15:11 – Bene le Haas, con Magnussen in terza posizione

15:08 – Iniziano i giri lanciati. Tsunoda davanti a tutti in 1:24.004. Poco dopo Sainz lo supera per 29 millesimi

15:06 – Traffico nella pitlane, ora quasi tutti i piloti sono in pista

15:04 – In pista anche le due Mercedes e Perez

15:03 – Il primo a scendere in pista è Stroll, gli altri rimangono ai box

15:00 – Semaforo verde, INIZIA IL Q1! Buon divertimento!

14:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface.it! Le qualifiche inizieranno tra pochi minuti