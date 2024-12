“Ci sono sensazioni contrastanti. Il secondo posto era il massimo considerando il passo di Lando e della McLaren. Io ho dato tutto, specialmente con il primo stint sembrava che potessimo tenere il loro passo, ma nel secondo stint erano fuori dalla nostra portata. Congratulazioni a McLaren, hanno meritato il titolo. Sono stati incredibili. Noi possiamo essere fieri dell’impegno e del nostro campionato“. Le parole di Carlos Sainz dopo il Gran Premio di Abu Dhabi: “Il giro di rientro è stato emozionante, gli ingegneri parlavano alla radio. Sono molto grato di aver fatto parte della Ferrari per quattro anni, ho avuto l’opportunità di aver vinto e aver fatto pole position. Ho dimostrato di essere in grado di lottare per vittorie e podi. Ora devo concentrarmi con la Williams per tornare dove dobbiamo essere”.