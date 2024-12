“Devo congratularmi con McLaren prima di tutto per il titolo Costruttori. Sono molto meritevoli di questo Mondiale, ma questo ci prepara anche a quello che potrà essere un bel campionato il prossimo anno: ci sono quattro team che lotteranno per la vittoria ogni weekend”. Così Christian Horner, team principal della Red Bull, ai microfoni di Sky dopo il Gran Premio di Abu Dhabi. “Chi sarà il compagno di squadra di Verstappen? Perez è stato un pilota meraviglioso per noi, anche se questa stagione è stata difficile. E’ un grande uomo di squadra, una grande persona. Cinque vittorie, un secondo posto nel Mondiale piloti 2023. Quest’anno non è andato secondo i piani per lui. Ci siederemo a un tavolo e rifletteremo su questa stagione, vedremo cosa fare“.