Michail Antonio è stato operato per una frattura ad un arto inferiore dopo l’incidente stradale di sabato. Lo ha reso noto il West Ham: “Michail continuerà a essere monitorato in ospedale nei prossimi giorni”. “Tutti nel club augurano a Michail una pronta guarigione e desiderano esprimere la loro sincera gratitudine alla famiglia del calcio in generale per l’enorme supporto mostrato dopo la notizia di ieri, oltre a estendere un sentito ringraziamento ai servizi di emergenza e ai primi soccorritori che hanno assistito Michail subito dopo l’incidente e al team medico che continua ad aiutarlo nella sua ripresa. Il club fornirà ulteriori aggiornamenti quando opportuno”, scrive il club. L’attaccante ha realizzato 1 gol in 14 presenze.