Pius Paschke conquista il successo nella seconda gara di questo fine settimana di Coppa del Mondo di salto con gli sci a Wisla, in Polonia. Dopo la vittoria dell’austriaco Daniel Tschofenig nella prova di sabato, questa volta è il tedesco classe ’90 a imporsi con il punteggio di 298.6, distanziando un tris di austriaci composto da Jan Hoerl, secondo a 290.1, Stefan Kraft terzo a 286.1 e ai piedi del podio proprio il vincitore di ieri Tschofenig con 285.0 di score. Chiude in 37esima posizione Alex Insam, che era riuscito a superare lo scoglio delle qualificazioni nel corso della mattinata. Obiettivo, invece, non raggiunto da Francesco Cecon.