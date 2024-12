Lionel Messi è stato nominato Most Valuable Player della Major League Soccer per la stagione 2024. La stella dell’Inter Miami e dell’Argentina, 37 anni, ha ricevuto il premio in una cerimonia a sorpresa al Chase Stadium del club a Fort Lauderdale. Un gruppo di giocatori dell’accademia si è riunito per formare le lettere MVP, con i tre figli di Messi alla base della V in attesa di consegnargli il Landon Donovan Trophy per il miglior giocatore della massima divisione statunitense. Messi ha aiutato l’Inter Miami a vincere il Supporters Shield della stagione regolare, ma è stato eliminato dalla MLS Cup dall’Atlanta United.

Il fuoriclasse argentino ha risposto così ai giovani giocatori riuniti: “Sono molto felice di essere qui ogni giorno. Sono molto felice di essere in questa città, in questo club che sta crescendo- Mi sarebbe piaciuto ricevere questo premio in un’altra situazione, potendo giocare la finale sabato prossimo. Ma questo è anche il calcio, superare se stessi ogni giorno. Avevamo un grande sogno di diventare campioni della Mls quest’anno. Non è successo, ma l’anno prossimo torneremo più forti per riprovarci“. Il commissario della Mls Don Garber ha detto a Messi: “Siamo onorati di averti nel nostro campionato. Avere il miglior giocatore del mondo come miglior giocatore della Major League Soccer è qualcosa di cui sono fatti i sogni“.