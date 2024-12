Il tempo di Charles Leclerc viene cancellato nel corso del Q2 del Gran Premio di Abu Dhabi. Il monegasco, che aveva siglato il giro più veloce, precipita in tredicesima posizione per aver superato i track limits. Una tragedia per la Ferrari, con il numero 16 che scivola in ultima piazza a causa delle dieci posizioni di penalità da scontare per aver sostituito il pacco batteria. La corsa al Mondiale Costruttori e alla seconda posizione nel campionato piloti si va più ardua.