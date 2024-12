Le formazioni ufficiali della sfida tra Manchester United e Nottingham Forest, match valido per la Prima sconfitta per Amorim che, dopo la vittoria 4-0 con l’Everton, è caduto in casa dell’Arsenal 2-0. Forest reduce dal ko in casa del City. Calcio d’inizio alle ore 18.30. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

MANCHESTER UNITED: in attesa.

NOTTINGHAM FOREST: in attesa.