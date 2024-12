Brutte notizie per l’Udinese, che perde il portiere Maduka Okoye. Il club friulano annuncia infatti in una nota che l’estremo difensore tedesco, naturalizzato nigeriano, ha riportato la lesione del legamento scafo-lunato del polso destro. Per riparare la lesione sarà necessario un intervento chirurgico, a cui Okoye si sottoporrà nei prossimi giorni. Non ci sono al momento notizie certe in merito ai tempi di recupero, ma si tratta sicuramente di un duro colpo per l’Udinese che è reduce da sette sconfitte nelle ultime dieci partite giocate in campionato. Pronto quindi il romeno Sava per prendere posto tra i pali già dalla sfida di lunedì sera in casa del Monza.

Infortunio purtroppo anche per l’attaccante Keinan Davis: l’inglese ha avvertito un fastidio in allenamento e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al soleo della gamba destra. Probabile che Davis torni a disposizione solo a gennaio.