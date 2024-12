Scintille tra Mercedes e Red Bull dopo l’episodio che ha visto coinvolti George Russell e Max Verstappen durante le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il campione del mondo ha infatti ostacolato il britannico, prendendosi così una penalizzazione sulla griglia di partenza. La tensione però non ha coinvolto solo i piloti, ma anche i due team principal.

Ad accendere la miccia è stato il boss della Red Bull, Chris Horner: “Credo che la Mercedes abbiano fatto un dramma, una cosa molto strana. Sia Max che George erano nei loro giri lenti, Russell mi è sembrato piuttosto isterico in questo fine settimana. Credo che la penalizzazione si sia basata su questo.” Non si è fatta attendere la replica di Toto Wolff, team principal della Mercedes: “Se dà dell’isterico a George allora supera il limite, se la faccenda riguarda invece solo i piloti allora non voglio essere coinvolto. Come si permette di commentare lo stato mentale del mio pilota? Alla fine però ho passato 90 secondi a rispondere a quel piccolo terrier che abbaia e ha sempre qualcosa da dire.”