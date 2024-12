Le formazioni ufficiali della sfida tra Bari e Cesena, match valido per la sedicesima giornata di Serie B 2024/2025. Partita di piena zona playoff con i pugliesi che non perdono da agosto e sono reduci da una striscia di tredici risultati utili consecutivi. Cesena quinto a 22 punti che viene dalla sconfitta in casa del Frosinone. Calcio d’inizio alle ore 15.00 al San Nicola di Bari. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

BARI: Radunovic, Pucino, Mantovani, Obaretin, Oliveri, Benali, Maita, Dorval, Falletti, Lasagna, Novakovich.

CESENA: Klinsmann, Ciofi, Prestia, Mangraviti, Adamo, Calò, Bastoni, Donnarumma, Berti, Antonucci, Shpendi.