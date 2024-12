Le formazioni ufficiali della sfida tra Mantova e Pisa, match valido per la sedicesima giornata di Serie B 2024/2025. La squadra di Filippo Inzaghi è in leggera flessione e punta a tornare ai tre punti dopo il pareggio con il Cosenza e la sconfitta con la Carrarese. Mantova imbattuto da tre partite e in piena corsa per un posto ai playoff. Calcio d’inizio alle 15.00 al Martelli. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

MANTOVA: Festa, Bani, Mensah, Wieser, Radaelli, Mancuso, Trimboli, Artioli, Cella, Brigantini. De Maio

PISA: Semper, Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti, Angori, Piccinini, Marin, Tourè, Arena, Moreo, Lind