“Sul gol subito c’è un disturbo attivo di Kouame, l’arbitro però ha scelto così ed accettiamo la decisione. L’attaccante viola però incide sulla rete. Non voglio però dare alibi a noi e ai giocatori. Stando ai numeri se il Cagliari avesse preso un punto non ci sarebbe stato nulla da dire. Dovevamo insistere maggiormente. Il Cagliari ha fatto un’ottima partita contro la terza in classifica, oggi non si è vista la differenza. Adesso noi abbiamo diverse squadre da affrontare fra campionato e Coppa Italia ma pensiamo che il percorso andrà costruito a prescindere dall’avversario che incontreremo. Sono rammaricato dalla sconfitta perché potevamo evitarla”. Queste le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, dopo la sconfitta in campionato contro la Fiorentina.