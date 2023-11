F1 GP Abu Dhabi 2023, Russell: “Contento per il podio e per il secondo posto nei costruttori”

“Sono contento di aver conquistato un podio che vale il secondo posto costruttori per il team”. Queste le parole di George Russell, pilota della Mercedes, intervistato in seguito al terzo posto conquistato nella gara del Gran Premio di Abu Dhabi. “Il secondo posto nei costruttori ha un grande significato per tutti quelli che lavorano in pista e ai box. Sono felice per la gara fatta, molto pulita specialmente nella lotta con la Red Bull di Perez. È un enorme sollievo aver conquistato questo podio, uno dei pochi ma sono contento che sia valso un buon risultato per il team”.