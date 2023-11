MotoGP, Bagnaia campione del mondo: Chivasso si veste di rosso e festeggia in piazza

Grande festa e tifo da stadio oggi a Chivasso, in provincia di Torino, per la vittoria del Mondiale piloti per la seconda volta consecutiva di Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati è cresciuto nella città piemontese, che si trova a circa 25 km da Torino. Oggi centinaia di persone si sono ritrovate in piazza d’Armi per seguire la gara su maxischermo in un tripudio di bandiere, cappellini, giacconi rossi, e, alla notizia della conquista matematica del titolo da parte di Bagnaia, sono passate dalla trepidazione all’esultanza con cori, applausi, trombette, fumogeni.