F1 GP Abu Dhabi, Leclerc: “Dispiace per la classifica costruttori, lavoro del team incredibile”

Le parole di Charles Leclerc dopo il secondo posto conquistato nel Gran Premio di Abu Dhabi: “Il secondo posto nel campionato costruttori era il nostro obiettivo e dispiace non essere riusciti a conquistarlo per tutte le persone che lavorano in Ferrari. Abbiamo deciso negli ultimi giri di farci superare da Perez, per far sì che aumentasse il vantaggio su Russell e per farci conquistare il secondo posto nei costruttori. Non ci siamo riusciti al termine di un weekend comunque positivo. Dispiace non aver concluso secondi nella classifica costruttori, ma il team ha fatto comunque un lavoro incredibile spingendo in ogni gara per migliorare la nostra macchina. I primi giri? Volevo provare a superare Verstappen, non ci sono riuscito ma anche se lo avessi fatto la Red Bull sarebbe riuscita a recuperarci lo stesso per il passo migliore che hanno“.