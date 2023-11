F1 GP Abu Dhabi 2023, Hamilton: “Mai parlato con Horner. Voglio vincere in Mercedes”

“Non so da dove arrivino queste sue parole, io non sento Horner da anni, so solo che aveva chiesto lui un incontro a inizio anno. Io e il mio staff non abbiamo mai parlato con lui”. Lewis Hamilton risponde in conferenza stampa ad Abu Dhabi alle parole rilasciate da Chris Horner.

Hamilton poi torna a parlare di quanto visto in pista: “Non posso che congratularmi con Red Bull. Hanno fatto un anno strepitoso a livello di risultati e nel 2024 li sfideremo per provare a fare meglio. Chiunque vorrebbe avere una macchina simile a disposizione, ma io voglio tornare a vincere in Mercedes”. Nel frattempo, c’è da difendere la seconda posizione nel Mondiale: “Pensiamo al weekend di Abu Dhabi. Proveremo a tenere il secondo posto, la pista potrebbe favorirci rispetto alla Ferrari”