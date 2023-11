F1, Horner: “C’è stato un sondaggio con Hamilton a inizio stagione. Ha parlato anche con Elkann”

“Abbiamo avuto diverse conversazioni nel corso degli anni sull’ingaggio di Lewis. Ci ha contattato un paio di volte, l’ultima più recente, all’inizio di questa stagione, c’è stato un sondaggio per capire se ci fosse qualche interesse ma io non riesco a vedere Max e Lewis lavorare insieme. Non sarebbe una dinamica corretta e siamo soddisfatti al 100% di quello che abbiamo”. A parlare in un’intervista al Daily Mail è Chris Horner, team principal della Red Bull. Horner ha anche confermato un incontro tra lo staff di Hamilton e il presidente della Ferrari e, forse, non solo lui: “Ha incontrato anche John Elkann. Penso che ci siano stati colloqui seri”. L’occasione, il GP di Monaco: “Era nei pressi di Monaco. Ci sono state sicuramente delle conversazioni, forse anche con Vasseur. Ma sicuramente con Elkann”. Tutte storie del passato, in ogni caso. Hamilton ha infatti firmato il rinnovo con Mercedes.