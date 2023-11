Verso Bologna-Torino: si ferma Orsolini, stop di 4-5 settimane

Il Bologna che fino a qui ha fatto un cammino perfetto in campionato, tanto da meritarsi l’appellativo di sorpresa del campionato, perde uno dei suoi pezzi pregiati per un mesetto o poco più. Riccardo Orsolini infatti rimarrà fermo per 4-5 settimane con la sua squadra che dovrà fare a meno dell’esterno che si era riguadagnato anche il posto in Nazionale.

L’attaccante si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato “una lesione del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di 4-5 settimane“. Rientrati tutti i nazionali eccetto Jhon Lucumi, che raggiungerà Bologna in giornata. Oussama El Azzouzi, invece, è tornato a lavorare in gruppo. Terapie per Jesper Karlsson, Kevin Bonifazi e lo stesso Riccardo Orsolini.