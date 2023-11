F1 GP Abu Dhabi 2023, la frustrazione di Perez: “Bisogna trovare una soluzione per i track limits”

Sergio Perez scatterà dalla nona posizione del GP di Abu Dhabi 2023 di F1, l’ultimo della stagione. Il suo giro, che gli aveva regalato il momentaneo quinto posto, è stato infatti cancellato per track limits: “E’ frustrante quando è così vicino, non puoi fare altro che fidarti degli steward. Mi auguro vivamente che durante l’inverno saremo in grado di trovare una soluzione migliore per i piloti, ma anche per le persone a casa. Così regna la confusione e non penso che sia bello finire le qualifiche in questo modo – ha detto il messicano, che non sa però quale possa essere tale soluzione auspicata – Non ne ho idea. Credo che dovrebbero lavorare su una soluzione migliore rispetto a quella che abbiamo ora e lavorare sui circuiti“.

Infine, Perez ha concluso: “È stato un weekend difficile. Oggi sono andato bene in Q1 e Q2, ma poi in Q3, con un solo set di gomme, ho commesso un errore entrando in curva 6, perdendo qualche decimo, quindi il giro non è stato molto pulito. Non vediamo l’ora di tornare in pista domani“.