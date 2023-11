Manchester City-Liverpool 1-1, Klopp: “Ottimo secondo tempo, Alexander-Arnold in crescita”

Jurgen Klopp ha commentato in conferenza stampa il pareggio 1-1 in casa del Manchester City in campionato: “Abbiamo giocato bene nel primo tempo, ma non abbiamo finalizzato e subendo il gol di Haaland. Abbiamo pressato con troppa foga Ederson senza riuscire a mettere in difficoltà la costruzione dal basso. Trovavano Bernardo Silva con troppa facilità. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e siamo riusciti a strappare un buon punto. Alexander-Arnold ha giocato una grande partita, tolto il gol fatto. L’ho portato più al centro così da mantenerlo al centro del gioco. E’ in grande crescita.