Probabili formazioni Roma-Udinese: tredicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Udinese, match della tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. La gara è in programma alle 18:00 di domenica 26 novembre nella cornice dello stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. E ovviamente con il focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Josè Mourinho e Gabriele Cioffi. Di seguito, ecco le probabili mosse di formazione a partire dal 1′ di gioco.

ROMA – Dybala e Lukaku. Poi Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. E occhi puntati sul centrocampo, dove potrebbe fare il suo ritorno dal 1′ Lorenzo Pellegrini. Mancini, Llorente e Ndicka nei tre di difesa. Cristante e Paredes completeranno invece il reparto di centrocampo. Panchina per Bove, Aouar e Renato Sanches.

UDINESE – Pereyra alle spalle di Success (favorito su Lucca). Da valutare Ebosele, ma dovrebbe recuperare dopo un fastidio in nazionale. Perez, Bijol e Kabasele nel terzetto difensivo friulano.

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku

Ballottaggi: Pellegrini 55% – Bove 45%

Indisponibili: Kumbulla, Smalling, Abraham

Squalificati: –

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Success

Ballottaggi: Success 55% – Lucca 45%

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Brenner

Squalificati: –