F1: livrea e tute speciali di Ferrari per il ritorno del GP di Las Vegas 2023

La Scuderia Ferrari e i suoi piloti sono pronti a vestirsi con colori speciali in occasione dell’attesissimo ritorno della Formula 1 a Las Vegas. Sono passati 41 anni dall’ultima volta che si corse nella città più grande dello stato del Nevada, quando le monoposto si diedero battaglia su un circuito allestito nel parcheggio del celebre Caesars Palace. Quest’anno tornata quindi Las Vegas, dove per la prima volta si correrà in notturna, con partenza domenica 19 alle 07:00 (ora italiana).

La Scuderia Ferrari visse negli anni della prima epoca d’oro della Formula 1 in America alcune delle sue pagine più memorabili, con Niki Lauda, vincitore di due titoli mondiali (1975 e 1977) nonché di un Gran Premio a Watkins nel 1975, ma anche con Clay Regazzoni, primo a Long Beach nel 1976, CarlosReutemann, re a Watkins Glen 1978, e con Gilles Villeneuve che nel 1979 fece sua sia la corsa di Long Beach che quella di Watkins Glen con la mitica 312 T4.

A quei tempi sulla carrozzeria delle Ferrari oltre al rosso c’era molto bianco, che la Scuderia ha deciso di riscoprire in occasione del ritorno a Las Vegas, modificando la livrea della SF-23 rendendola unicamente bianca e rossa.

Ferrari has a special livery for Las Vegas next weekend, that it says celebrates the team’s look from the 1970s #F1 #LVGP pic.twitter.com/x8zTuVdMKU — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) November 9, 2023

Anche Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati felici di sposare l’iniziativa: a Las Vegas i loro caschi saranno dunque ispirati al Gran Premio e avranno i colori bianco e rosso, al pari della tuta speciale da gara.