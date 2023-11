Milan, post di Scaroni con Cardinale e Furlani: “Sempre insieme”

Prima delle grande vittoria in Champions League contro il Psg, in casa Milan l’ambiente non era dei migliori a causa di alcuni presunti malumori tra squadra e società. Addirittura qualcuno era arrivato a parlare di una possibile rottura tra Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, subito smentita dalle parti in causa con tanto di post sui social che ritraevano i due sorridenti in volto. Simile è ciò che ha postato sul suo profilo Instagram il presidente rossonero Paolo Scaroni: una foto infatti lo ritrae in compagnia degli stessi Cardinale e Furlani a San Siro, con la descrizione “Sempre insieme” che testimonia l’unità di intenti nell’organigramma del Milan.

