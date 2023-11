Cagliari: assenti Nandez, Di Pardo e Capradossi per la sfida di campionato con la Juventus

Il Cagliari si prepara alla trasferta di Torino contro la Juventus. Assenza pesante quella di Nandez, alle prese con uno stiramento ai flessori della coscia sinistra. Gli altri che non partiranno sono Di Pardo e Capradossi. Il dubbio di formazione riguarda Luvumbo, uscito con i crampi nella partita con il Genoa. Accanto a Oristanio resta in pole l’angolano, ma occhio a Petagna, entrato bene in partita contro la squadra di Gilardino . Ci sono anche Lapadula, Pavoletti e Shomurodov pronti a dare una mano dalla panchina. Sugli esterni probabile titolarità per Zappa, ma occhio alle opzioni Goldaniga e Azzi. A centrocampo la coppia Prati-Makoumbou sembra intoccabile.