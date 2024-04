F1, Ferrari: HP sarà il nuovo title sponsor

Ferrari e HP annunciano una storica title partnership pluriennale. Come si legge in una nota infatti, questa collaborazione fra due delle aziende più iconiche al mondo “prevede l’impegno comune di promuovere l’innovazione sostenibile ad accelerare l’uso di tecnologie mirate attraverso il team di Formula 1 Scuderia Ferrari, Scuderia Ferrari eSports Team, e la Scuderia Ferrari Driver Academy. Inoltre, il logo HP farà il suo esordio sulle monoposto di Formula 1 di Maranello prima del Gran Premio di Miami in programma dal 3 al 5 maggio, quando la squadra inizierà a gareggiare come Scuderia Ferrari HP. I due marchi si impegnano ad accelerare l’innovazione sostenibile attraverso la tecnologia o lo sport. Le società collaboreranno inoltre per ampliare le iniziative educative all’interno dei loro team e comunità, creando un impatto duraturo per le generazioni future. Nell’ambito della collaborazione, l’integrazione dei prodotti e dei servizi ad alte prestazioni di HP, che includono computer e strumentazioni adattive, la tecnologia per le conferenze e le funzionalità di stampa, consentirà a Scuderia Ferrari HP e alle altre squadre del Cavallino Rampante di accrescere la precisione del training e di ottimizzare il processo decisionale strategico, dentro e fuori la pista“.

It all starts in the garage, where we dare to dream and achieve. Today, @HP and @ScuderiaFerrari announce their historic title partnership.

We are thrilled to embark on a journey to empower people through technology and innovation and create meaningful connections worldwide 🏁… pic.twitter.com/X2b0GfiNrk

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 24, 2024