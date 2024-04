Wta 1000 Madrid 2024, Trevisan si arrende dopo una lotta di tre ore: vince Stephens in tre set

Finisce 3-6 7-5 4-6 il match tra Martina Trevisan e Sloane Stephens, incontro valevole per il primo turno del WTA 1000 di Madrid 2024. Dopo oltre tre ore di lotta la tennista toscana deve arrendersi all’americana che vince in tre set. Trevisan mostra comunque un miglioramento della condizione fisica nonostante la sconfitta, segnale positivo in vista dei prossimi impegni. Stephens passa il turno e affronterà la belga Elise Mertens.

Primo set che è caratterizzato da turni di battuta non brillanti: entrambe le tenniste hanno faticato a mantenere i servizi, con la qualità del tennis che ne ha risentito. Primi due game con break di Trevisan e contro break di Stephens che si danno battaglia. Poi il servizio mantenuto dall’americana e un altro break che portano il parziale sul 3-1 per la campionessa del 250 di Rouen. Trevisan risponde con un contro break, il secondo, ma butta via l’occasione del pareggio con un game scadente. Nuovamente l’americana Stephens mantiene il servizio e costringe Trevisan a mantenerlo a sua volta per tentare la rimonta. Trevisan riesce a tenere il turno di battuta ma l’americana replica e chiude il set con il punteggio di 6-3

Secondo set che parte con una Trevisan più in palla che mantiene due servizi e poi si prende di forza un break che la porta sul 3-1. La reazione di Stephens però non si fa attendere e arriva subito un contro break che mantiene l’americana in gara. Da questo momento l’americana tira fuori tutto il suo arsenale e ribalta il punteggio portandosi sul 5-3 che sembra chiudere il match. Trevisan non molla e prima mantiene il servizio e poi trova il contro break per la parità. Trevisan poi allunga tenendo un altro gioco e chiude la pratica con il probabile punto della partita: un lob di rovescio a due mani che finisce preciso sulla linea di fondo. Dopo un secondo set da 87 minuti chiuso 7-5 per Trevisan, sarà decisivo il terzo per decretare la vincitrice.

Terzo set che parte con un totale equilibrio: entrambe le atlete mantengono i loro servizi pur lottando parecchio i vari game. Il match resta in questa fase di stallo fino al nono game dopo sul risultato di 4-4 al servizio va Trevisan che concede due break point a Stephens. All’americana basta il primo per trovare il break e rompere l’equilibrio, portandosi in vantaggio e servendo per il match. Trevisan, forse affaticata per le oltre tre ore di lotta sotto il sole di Madrid, concede parecchio anche nel decimo game e sbaglia il lob che avrebbe potuto riaprire la gara. Il terzo set si chiude 6-4 per Stephens che si aggiudica il passaggio del turno.