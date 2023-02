F1, ecco la nuova Aston Martin: presentata la AMR23 (FOTO)

Giornata di presentazioni in Formula 1. Dopo la McLaren, anche l’Aston Martin ha svelato la nuova monoposto per la stagione 2023, la AMR23. Fernando Alonso è pronto ad iniziare la sua nuova avventura al fianco di Lance Stroll, in un progetto ambizioso che, secondo lo spagnolo, ha grandi possibilità di conquistare importanti risultati nel prossimo Mondiale. “Io do sempre il 100% e lo richiedo sempre da chi ho intorno, e questo spirito l’ho trovato in Aston Martin – dichiara Alonso – Qui c’è voglia di vincere il titolo, e sono convinto che le possibilità ci sono”.

Le favorite rimangono Red Bull, Ferrari e Mercedes: “C’è un grande gap da recuperare, non esistono miracoli. La cosa importante è sviluppare la macchina. L’anno scorso il team è migliorato molto in corsa e questa è una buona base. C’è qualcosa di speciale in questo team, io darò tutto per raggiungere gli obiettivi, anche perché è il mio ultimo team e mi piacerebbe contribuire a renderlo competitivo per il futuro”.

Infine, sulla stagione: “All’inizio mi aspetto gare difficili, in Alpine ci ho messo 5-6 GP per trovare tutti i riferimenti, ma se avremo una buona base quest’anno avremo più possibilità di vincere gare l’anno prossimo. Qui non c’è soddisfazione per il quarto, il terzo o il secondo posto. Il gap con i primi non si recupera in pochi mesi, ma so che lotteremo forte per crescere”.