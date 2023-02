Tottenham, Conte: “Un’emozione tornare a San Siro. Contro il Milan sarà difficile”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan valevole per l’andata degli ottavi di Champions League. “Tornare a San Siro provoca grande emozione, ho trascorso due anni intensi e belli, in cui sono riuscito a fare qualcosa di importante con l’Inter. Affrontiamo i Campioni d’Italia e sappiamo quanto è difficile vincere la Serie A, sono stati straordinari. Sarà una partita sicuramente difficile”.

Il tecnico italiano ha poi continuato: “Quest’anno siamo partiti bene, ma dopo i vari infortuni abbiamo avuto degli alti e bassi. Stiamo cercando di lavorare su questo. Per domani non ho molte soluzioni in ballo, tra i vari assenti si è aggiunto Rodrigo, che si è fatto male due giorni fa. Abbiamo giocatori molto validi in rosa come Skipp e Sarr e ho anche parlato ai più giovani, adesso è il loro momento. Speriamo di non avere altri infortuni altrimenti la situazione si complica ancora di più”. E ancora sulla sfida di domani: “In Champions per gli scontri diretti devi anche avere la fortuna dalla parte. Ci sta mancando quella stabilità che è sempre importante e necessaria se vuoi stare lì per essere competitivi”.