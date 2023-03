F1, Ecclestone: “Mick Schumacher ha seguito le persone sbagliate, ma avrà un futuro”

Bernie Ecclestone ha parlato alla vigilia della nuova stagione della Formula Uno, incentrando il suo discorso su Mick Schumacher. Il figlio d’arte tedesco del pluricampione storico della Ferrari nella stagione che sta per partire non sarà una prima guida, avendo chiuso il proprio rapporto con la Haas e ripartendo come terzo pilota della Mercedes. Per Ecclestone il futuro per il pilota tedesco potrebbe essere roseo, nonostante abbia perso, secondo l’ex capo dei diritti commerciali di F1, due anni con la Haas.

Secondo Adnkronos, Ecclestone si sarebbe così espresso sull’avvenire di Mick Schumacher: “Vedremo cosa succede. Forse troverà la sua strada. Non credo che abbia bisogno di imparare troppo. Ha solo bisogno di cure adeguate, assicurandosi che sia a suo agio nella squadra e sia ricercato nella squadra, ricercato per le sue capacità di guida e nient’altro. È stato un po’ messo da parte perché le persone ricordano il nome e si aspettavano troppo e troppo presto“.

Ecclestone ha poi concluso: “Ha perso molto tempo con la squadra sbagliata e le persone sbagliate a gestirlo. Non credo che sia stato curato molto bene. È un peccato per lui“.