Fifa, scelta Adriana Lima come Ambassador Mondiali femminili: scatta la polemica

Adriana Lima è stata nominata dalla Fifa come prima Global Fan Ambassador dell’organizzazione in vista dei mondiali femminili che si terranno in estate in Australia e Nuova Zelanda. La scelta di Gianni Infantino è stata però fonte di polemica poiché la modella viene considerata totalmente distante dal mondo calcistico. “Che messaggio si manda alle aspiranti calciatrici e alle tifose che amano questo sport? Si dimostra cosa sono l’emancipazione e le pari opportunita’?”, si e’ chiesta l’ex vicecapitana della nazionale australiana Moya Dodd. “Una calciatrice è ammirata per cio’ che fa in campo e non per il suo aspetto, e questo la pone su un livello di parità con i suoi fratelli che può cambiare tutta la traiettoria delle sue ambizioni”.

L’ex modella di Victoria’s Secrets è stata descritta da Infantino come una persona che “Vive e respira il calcio”. La federcalcio femminile australiana, in prima linea nella promozione della parità di genere ha invece lamentato “il diverso approccio rispetto agli uomini”: Per i mondiali maschili l’uomo copertina sarebbe Cristiano Ronaldo, non si capisce perché non possano scegliere campionesse come Meg Rapinoe, o Sam Kerr, o altri talenti dello sport che si vuole rappresentare”.