Timothy Weah ha mandato un messaggio di auguri alla formazione rossonera, in vista dell’impegno di Champions League contro il Tottenham: “Io sono un milanista accanito, spero che riescano a superare il turno. Poi ho tanti amici in squadra e il loro successo per me è come un diamante”, ha affermato a MilanNews.it, l’attaccante del Lille.