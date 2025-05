Disastro Ferrari a Imola, le due monoposto della rossa sono state eliminate al Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Imola. Leclerc ed Hamilton fuori dalla top ten.

Tappa in Italia per la F1, a Imola si sono svolte le qualifiche del settimo appuntamento stagionale del campionato 2025. Continua a deludere la Ferrari, la scuderia di casa non riesce ad andare oltre il Q2 con entrambi i piloti: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono classificati rispettivamente all’undicesimo e dodicesimo posto. Un risultato molto deludente che mette il Cavallino Rampante alle spalle di scuderie considerate – almeno sulla carta – inferiori come Alpine, Racing Bulls, Aston Martin e Williams.

Sono, infatti, sette i costruttori che partiranno avanti alla scuderia italiana che con il risultato ottenuto da Leclerc e Hamilton fa registrare un record negativo preoccupante: peggior qualifica della storia della rossa a Imola, superato anche il record negativo del 2005 (nono posto con Rubens Barrichello, 13esimo con Michael Schumacher).

Ferrari, che disastro! Le scuse di Leclerc

Un sabato da dimenticare per i piloti e la squadra, un incubo che realisticamente sarà difficile da cancellare con la gara che si disputerà domani. Nel frattempo arrivano le dichiarazioni di Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1:

“Prima di tutto, credo che la prima cosa da fare è scusarsi, quando c’è così tanta passione intorno a un team e poi noi arriviamo e non passiamo neanche la Q2, fa male. Fa male anche tantissimo a noi dentro il team, credeteci. Non è accettabile un livello di performance così e dobbiamo reagire“.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Al di là della Ferrari, non sono mancate le sorprese nella griglia di partenza di Imola. Da segnalare il ventesimo posto di Yuki Tsunoda alla guida della Red Bull, il pilota giapponese non ha chiuso alcun giro cronometrato dato il duro incidente avuto nel corso del Q1.